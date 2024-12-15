«Главное, что ты довольна»: Бузова высказалась о внешности Погребняк после пластической операции

Ольга Бузова прокомментировала новую внешность Марии Погребняк после пластической операции, сделанной у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

Блогерша встретилась с телеведущей на одном из ужинов. Оля призналась, что очень ждала встречи с близкой подругой, так как давно ее не видела. Кроме того, Бузовой было интересно посмотреть вживую на внешние изменения бывшей жены футболиста, ведь она считает, что Мария выглядела превосходного даже до операций.

«Зай, ну ты у меня всегда офигенно выглядела! Сегодня рассмотрю тебя. Главное, что ты довольна, люблю», — рассказала Оля.

Встретившись с Погребняк, Бузова осталась в восторге от новой внешности подруги, подчеркнув, что она стала еще красивей. Также телеведущая рассказала, как прошла встреча с подругой и заявила, что ей достались лучшие и достойные друзья, с которыми ей так повезло.

«Еду домой с невероятным чувством благодарности, что в моей жизни есть друзья, подруги. Их не так много, но они есть. И эти встречи, такие короткие, но бесценные. Берегите дружбу, любовь. Это правда важно иметь в этом мире своего человека!» — разоткровенничалась Бузова.

Напомним, что недавно Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. После родов она обратиться в клинику Тимура Хайдарова, чтобы тот помог ей избавиться от диастаза, поменять импланты в груди и изменить внешность.

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