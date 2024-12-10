«У тебя нет голоса»: Ксения Бородина высказалась о вокальных данных Бузовой

Телеведущая Ксения Бородина усомнилась в умении Ольги Бузовой петь. Звезда приняла участие в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» и высказалась о коллегах по проекту «Дом-2».

Знаменитость постаралась честно ответить на вопросы зрителей. Так, у нее поинтересовались, кто лучше: Ольга Бузова, как певица или Ксения Собчак как интервьюер.

«Кажется, что это сложный вопрос, но он не сложный. Конечно, Собчак хороша как интервьюер. Мне очень нравится Ксюшина программа. Мне нравится, как она выросла, как журналист, и действительно у нее крутые интервью», – поделилась Бородина.

Что касается Бузовой, то Ксения отметила ее трудолюбие, а вот вокальные данные хвалить не стала. Она призналась, что по психотипу ей ближе Собчак.

«Оля замечательная девушка, хорошая ведущая, очень много чего в жизни добилась, большая молодец, но что касается вокальных данных… Как шоу это очень красиво. Действительно ли она умеет петь? Есть сомнения в этом. «…» Когда у тебя нет голоса, нужно выезжать за счет шоу, и это нормально», – объяснила телеведущая.

Бородина заявила, что тоже «мечтала бы петь», но понимает всё о своих данных. При этом она отметила смелость и харизму Ольги, которых у нее самой нет.

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