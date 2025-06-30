Глава ФПБК Виталий Бородин призвал Безрукова выступить в Крыму вместо Баку
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Глава ФПБК Виталий Бородин призвал актера Сергея Безрукова выступить в Крыму вместо Баку. Виталий обратился к Безрукову в Telegram-канале.
В личном блоге Бородина появился ролик с участием Сергея, во время которого тот анонсировал гастроли со спектаклем «Хулиган. Исповедь» в Баку. Мероприятие, приуроченное к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, запланировано на октябрь. Глава ФПБК считает, что актеру нужно поехать в Крым или Курск и поддержать «наших граждан в связи с СВО», а не выступать в Азербайджане, где отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
«Сергей, какой Баку? Езжайте лучше в Крым или Курск, поддержите наших граждан в связи с СВО, вы там больше нужны», — высказался Бородин.
Сам актер не комментировал обращение Виталия Бородина.
Ранее Виталий Бородин назвал «плевком обществу» получение Ани Лорак российского паспорта. Глава ФПБК отметил, что певица так и не обозначила свою политическую позицию. Подробности читайте в этой новости.
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