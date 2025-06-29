«Она не нужна миру, потому что ничего для него не сделала»: Яна Поплавская предрекла Алле Пугачевой забвение

Яна Поплавская резко высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой. В разговоре с aif.ru актриса заявила, что эмигрировавшие певица и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) ничего не сделали для мировой культуры и больше не нужны на Родине.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала звездную пару «сбитыми летчиками». Яна Поплавская отметила: стремясь к беззаботной жизни и славе за рубежом, Алла Пугачева и Максим Галкин* «потерпели страшное фиаско», и теперь их ждет забвение.

«Им хочется слышать восторженный вой толпы и аплодисменты, а вместо этого теперь тишина. И неизвестность, что ждет их в будущем. <…> Миру они не нужны. Потому что они для мира ничего не сделали, не сдвинули никакой культурный пласт. Это уже сбитые летчики», — заявила артистка.

По мнению Яны Поплавской, демонстрация певицей и шоуменом счастливой жизни в Израиле выглядит «смешно, нелепо, очень убого». Актриса уверена: в эмиграции знаменитости не смогут обрести признание и дом, а так и останутся «неприкаянными собаками».

«Как бы ни хорохорилась Пугачева, Галкин*, они никогда не будут представителями той страны, куда они уехали, никогда. Они всегда будут изгоями. А предателей, их не любят нигде. <…> Это напоминает мне стаю бродячих собак, которые бродят неприкаянные по улицам. <…> Только они эти руки потеряли, которые в аплодисментах-то на концертах заходились. Кормушку потеряли, дом потеряли — вот и ходят неприкаянные», — подчеркнула Яна Поплавская.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. После отъезда артистка унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами». При этом на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, назвала себя «патриоткой».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался об эмиграции Аллы Пугачевой: «Она не имела права оставить своих зрителей, всех, кто вырос на ее песнях».

*признан иноагентом на территории РФ