Глава ФПБК Виталий Бородин подал в суд на уехавшую из РФ Аллу Пугачеву

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал в суд на уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву. Он уточнил, что исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации было направлено в Пресненский суд Москвы.

«Иск подан в тот суд, который уполномочен его рассматривать - по месту жительства ответчика, и если формальных препятствий не найдется, суд может перейти к рассмотрению требований по существу в ближайшее время», - написал Бородин в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в настоящее время иск зарегистрирован судом.

В октябре глава ФПБК сообщил о новом витке в деле о судебных разбирательствах с Аллой Пугачевой. Он и его команда направили иск в суд в отношении певицы, потребовав от нее опровержения «порочащей честь» информацию и компенсации в размере 5 млн рублей. Привлечь артистку к ответственности сразу не удалось, так как не был известен адрес ее прописки в Москве.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей эмигрировала в Израиль. В ответ на критику певица заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала себя «патриоткой». При этом Пугачева возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

Ранее Виталий Бородин пообещал предоставить общественности свое новое расследование, где раскроет всю неизвестную правду об Алле Пугачевой.

Также член Совета по правам человека (СПЧ) и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов раскрыл, почему Аллу Пугачеву не наказывают за ее высказывания о террористе Джохаре Дудаеве: «До сих пор остается влиятельным человеком с определенными связями».