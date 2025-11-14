«Остается влиятельным в определенных кругах человеком»: почему Пугачеву не наказывают за высказывания

Член Совета по правам человека (СПЧ) и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что у Аллы Пугачевой есть некие покровители в России, которые уберегают ее от юридических последствий за слова о террористе Джохаре Дудаеве.

«Почему нет правовой реакции? Наверное, Пугачева до сих пор остается влиятельным в определенных кругах человеком с определенными связями. Но, я думаю, что придет время, когда и с Пугачевой спросят», — заявил Кабанов в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что так не может продолжаться бесконечно, поэтому однажды исполнительница хита «Мадам Брошкина» понесет то или иное наказание.

По словам Кабанова, в высказывании Пугачевой о Джохаре Дудаеве, которое она сделала в рамках интервью, содержится состав преступления. Но певицу оберегают от юридических последствий некие покровители.

«Она продолжает пользоваться чьим-то благосклонным отношением, но это не укрепляет нашу правовую и государственную систему. Это вызывает некое, мягко говоря, непонимание у граждан России», — заключил политик.

Напомним, Джохар Дудаев в 1991 году силой захватил власть в Чечне. Его действия привели к началу Первой Чеченской кампании, в которой погибли десятки тысяч человек. В 1996 году он был ликвидирован. Пугачева в интервью 10 сентября неожиданно назвала террориста «приличным и порядочным человеком», а также извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы спасти жизнь Дудаеву.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что уехавшая из России Алла Пугачева заслуживает сразу «10 иноагентских статусов» после первого за три года интервью.