«Там будет все, что люди о ней не знали»: Виталий Бородин опубликует компромат на Аллу Пугачеву

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поддержал инициативу Эдгарда Запашного в лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки РФ. В своем Telegram-канале политик анонсировал свое расследование с разоблачением певицы.

В личном блоге Виталий Бородин опубликовал отрывок из своего подкаста с участием артистом цирка, где он высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой. Эдгард Запашный не стал скрывать, что возмущен заявлениями певицы в новом интервью. По мнению дрессировщика, после этого исполнительница хита «Миллион алых роз» больше «не имеет права» носить звание народной артистки РФ. Более того, он убежден: за восхваление главы самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева певицу и вовсе нужно признать иноагентом.

Политический деятель поддержал позицию Эдгарда Запашного и отметил: в стране все изменится, когда против артистки возбудят уголовное дело. Виталий Бородин уверен: только тогда государство сможет побороть иноагентов. Глава ФПБК также пообещал предоставить общественности свое новое расследование, где раскроет всю неизвестную правду об Алле Пугачевой.

«Народный артист России Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу интервью Пугачевой. Согласен полностью, пока в России не возбудят уголовное дело против Пугачевой, ничего не поменяется. Мы так и будем делать вид, что ничего не происходит, а запад будет делать свое - вносить раскол в наше общество через таких Пугачевых, Галкиных* (Максим Галкин* признан иноагентом на территории РФ) и им подобным. В ближайшее время выйдет наше расследование, там будет все, что люди не знали о ней. Все все увидят», - заявил Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей эмигрировала в Израиль. В ответ на критику певица заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». При этом артистка возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов раскрыл, почему Аллу Пугачеву не наказывают за ее высказывания: «До сих пор остается влиятельным человеком с определенными связями».

*признан иноагентом на территории РФ