Гимнастка Ляйсан Утяшева устроила мужу Павлу Воле романтическое свидание. Спортсменка рассказала о семейном ужине в соцсети.

Накануне Дня всех влюбленных Утяшева и Воля провели вечер в романтической обстановке. Спортсменка забронировала столик в ресторане и пригласила мужа на ужин.

«У нас свидание! Наконец-то мы с Павлом дошли до ресторана. Уже давно не модно снимать еду, но я не могу не поделиться. Это мои самые любимые ежи, а это мы», — высказалась Утяшева, показав кадры из ресторана.

Для выхода в свет гимнастка выбрала черное платье-футляр, подчеркнувшее ее фигуру. Сделала укладку с эффектом мокрых волос и макияж с акцентом на глаза, прорисовав стрелки. А Павел надел классический костюм под наряд супруги.

Ранее Ляйсан Утяшева снялась в белой майке без макияжа и фильтров. Подробности читайте в этой новости.

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