Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фильтров: честные фото телеведущей
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Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях новое фото. На нем 39-летняя телеведущая предстала абсолютно без косметики и фильтров.
Жена Павла Воли сделала снимок в простой белой майке, сидя на кровати в спальне. При этом на лице Ляйсан отсутствовал макияж, а сам кадр звезда не ретушировала. Однако все-таки заметно, что телеведущая сделала татуаж глаз и, возможно, бровей.
«Ну что, и я выставлю фото без фильтров и без мейка», — написала звезда, отметив, что присоединилась к челленджу Тины Канделаки.
Недавно Тина Канделаки также показала лицо без макияжа — телеведущая снялась в прозрачном черном топе в своей гардеробной. Она отметила, что никогда не боялась выходить в Сеть без косметики и фотошопа.
Гимнастка любит рассказывать в блоге о красоте и здоровье. Телеведущая делится аспектами правильного питания, показывает упражнения для фитнеса и рекомендует бьюти-процедуры.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объяснила, что помешало карьере Ляйсан. Ее слова растрогали ведущую «Выжить в Дубае».