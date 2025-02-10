НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 февраля 2025, 12:31
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Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фильтров: честные фото телеведущей

Телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в белой майке без макияжа и фильтров.
Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фильтров: честные фото телеведущей

© Starface.ru

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях новое фото. На нем 39-летняя телеведущая предстала абсолютно без косметики и фильтров.

Жена Павла Воли сделала снимок в простой белой майке, сидя на кровати в спальне. При этом на лице Ляйсан отсутствовал макияж, а сам кадр звезда не ретушировала. Однако все-таки заметно, что телеведущая сделала татуаж глаз и, возможно, бровей.

«Ну что, и я выставлю фото без фильтров и без мейка», — написала звезда, отметив, что присоединилась к челленджу Тины Канделаки.

Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фильтров: честные фото телеведущей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Недавно Тина Канделаки также показала лицо без макияжа — телеведущая снялась в прозрачном черном топе в своей гардеробной. Она отметила, что никогда не боялась выходить в Сеть без косметики и фотошопа.

Гимнастка любит рассказывать в блоге о красоте и здоровье. Телеведущая делится аспектами правильного питания, показывает упражнения для фитнеса и рекомендует бьюти-процедуры.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объяснила, что помешало карьере Ляйсан. Ее слова растрогали ведущую «Выжить в Дубае».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Ляйсан Утяшева
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