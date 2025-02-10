Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фильтров: честные фото телеведущей

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях новое фото. На нем 39-летняя телеведущая предстала абсолютно без косметики и фильтров.

Жена Павла Воли сделала снимок в простой белой майке, сидя на кровати в спальне. При этом на лице Ляйсан отсутствовал макияж, а сам кадр звезда не ретушировала. Однако все-таки заметно, что телеведущая сделала татуаж глаз и, возможно, бровей.

«Ну что, и я выставлю фото без фильтров и без мейка», — написала звезда, отметив, что присоединилась к челленджу Тины Канделаки.