Гимнастка Ляйсан Утяшева станет мамой в третий раз

Ляйсан Утяшева сообщила, что родит третьего ребенка от Павла Воли до 40 лет. Об этом информирует издание «7Дней.ru».

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже много лет вместе, несмотря на это, их чувства не угасли. Утяшева и Воля воспитывают двоих детей. Как выяснилось, пара мечтает о третьем ребенке.

Подписчики гимнастки поинтересовались, когда она вновь станет мамой. К слову, ответ не заставил себя ждать. 38-летняя Утяшева заявила, что родит еще одного наследника в течение двух лет.

«Я вам так скажу, до 40 очень хочу успеть», — высказалась спортсменка.

К слову, сам Павел пока никак не комментировал заявление жены.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева нашла нужным объяснить, почему не показывает детей. Подробности смотрите в этой статье.

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