«Наше совместное решение»: Утяшева призналась, почему скрывает детей от публики

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева нашла нужным объяснить, почему не показывает детей в соцсетях. Она публикует снимки с наследниками, но их лица старательно прячет уже продолжительное время.

Спортсменка объяснила в личном микроблоге, что ее сын Роберт и дочь София предпочитают, чтобы их родители не публиковали совместные фотографии с ними.

«Это наше совместное решение с детьми. Дети сейчас в более осознанном возрасте», – объяснила звезда.

Перед публикацией фотографий Ляйсан Утяшева и ее муж, комик Павел Воля, сначала консультируются с наследниками, получая их одобрение для размещения только тех снимков, которые дети сами хотят показать публике.

Утяшева отметила, что ее дочь предпочитает не показываться незнакомым людям в соцсетях, а сын даже неохотно соглашается фотографироваться для «семейного архива». Таким образом, знаменитость уважает желания своих детей и стремится обеспечить им комфорт и приватность в общественных медиа.

Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла подробности работы на телевидении с супругом, комиком Павлом Волей, с которым они вместе вели реалити-шоу «Выжить в Дубае». Артистка подчеркнула, что восемь лет вела шоу «Танцы» на ТНТ, в то время как ее избранник являлся ведущим других программ на телеканале. При этом у пары долгое время отсутствовал опыт ведения реалити-шоу, поэтому телеведущая и юморист с удовольствием приняли предложение поработать на проекте.