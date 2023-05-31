Герой-любовник: что известно о возвращении пропавшего Дмитрия Нагиева

Телеведущий Дмитрий Нагиев неожиданно для всех взял паузу в карьере и перестал выходить на связь в соцсетях. Он долгое время не появлялся на российском ТВ и даже не рассказывал о проектах. Поклонники подняли тревогу из-за пропажи 56-летнего кумира. Сейчас выяснилось, что происходит в его жизни.

Оказалось, что Нагиев не стал совсем бросать работу. Он снимается в комедии «Зять», где играет героя-любовника. По сюжету дочь примерного семьянина влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника отца Антона, роль которого исполняет Нагиев. Вместе с ним в проекте участвуют Ян Цапник и Дарья Петриченко.

СМИ пишут, что съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Нагиева на экране можно будет увидеть зимой следующего года. Об этом пишет StarHit.

Напомним, что Дмитрий Нагиев открыто не выступал с громкими заявлениями о политике, но некоторые поклонники отвернулись от него. Это случилось после того, как коллега телеведущего Настя Ивлеева высмеяла товарища и сообщила, что он покинул страну. Он не оставил выходку девушки без внимания.

Ранее мы писали о том, как ставший дедушкой Дмитрий Нагиев рассказал о проблемах в семье. Он признался, что был «неважнецким отцом».