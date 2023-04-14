Догадывались: после ухода с ТВ 56-летний Дмитрий Нагиев покинул территорию РФ

В последнее время все внимание публики приковано к Дмитрию Нагиеву. Когда-то мужчина считался неотъемлемой частью федерального канала, но за минувший год он ни разу не появился в эфире ТВ. Подобное телеведущий объяснил желанием уйти в творческий отпуск, однако не все россияне поверили его словам. Многие считают, что поступок Дмитрия можно воспринять за несогласие с политической обстановкой. И, кажется, на днях этому нашлось подтверждение.

Недавно мужчина появился на публике в одежде, расцветка которой вызвала множество обсуждений в Сети. Сразу после произошедшего инцидента Нагиев собрал свои вещи и покинул территорию РФ. Как сообщает popcake.tv, телеведущий направился в Турцию. Тем не менее расценивать его отъезд за эмиграцию не стоит. Об этом сообщила Настя Ивлеева.

Как выяснилось, девушка прилетела в жаркую страну на курорт, а сам Дмитрий в это время там находился ради съемок. Правда, какой проект выйдет с мужчиной — пока неизвестно.

Ранее Сергей Шнуров рассказал, из-за чего прекратилась его дружба с Нагиевым. По словам музыканта, он «не любит, когда используют» людей. Полное высказывание мужчины читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой стало известно о тайном визите Валерия Леонтьева в Москву. Поговаривают, за один вечер в РФ музыкант заработал почти 4 миллиона рублей. Подробности смотрите здесь.