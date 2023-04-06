«Я был неважнецким отцом»: ставший дедушкой Дмитрий Нагиев рассказал о проблемах в семье

Дмитрий Нагиев является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Когда-то он был неотъемлемой частью одного федерального канала, но уже больше года мужчина не появлялся в эфире и на различных светских мероприятиях. Подобный поступок телеведущий объяснил желанием уйти в творческий отпуск, и после этого Дмитрий исчез даже из личного блога. В новом интервью для издания Men Today Нагиев решил обрадовать поклонников и поделился некоторыми подробностями из своей жизни.

На этот раз мужчина обсудил с журналистами свою семейную проблему. Дмитрий признался, что мало уделяет внимания сыну и внуку. Вот почему их встречи довольно редко случаются.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я хочу дать советы, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», — высказался Нагиев.

По словам телеведущего, сейчас ему удалось немного наладить отношения с сыном, который пошел по его стопам. Наследник Дмитрия также снимается в кино, и это сблизило его со звездным отцом. Теперь они обсуждают детали профессии, а сам Нагиев дает сыну ценные советы.

«Сегодня мы с сыном можем поговорить без эзопового языка, который я использовал раньше, чтобы не цапнуть его самолюбие», — резюмировал мужчина.

Ранее Сергей Шнуров рассказал, из-за чего прекратилась его дружба с Дмитрием Нагиевым. По словам музыканта, он не любит, «когда используют» людей. Что именно произошло между знаменитостями — узнаете здесь.

Не менее интересна та история, в которой уехавший из РФ Никита Пресняков обратился к СМИ и заявил, что стал водителем грузовика. Напомним, молодой человек уже давно проживает в США. Он пишет музыку, солирует в собственной группе, но при этом публику интересовал вопрос, смог ли внук Аллы Борисовны вернуться к привычному уровню жизни. Ответ Никиты не заставил себя ждать.