Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения Охлобыстину по трем статьям

Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения Ивану Охлобыстину по трем статьям. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, актер обвиняется по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и прославлении представителей ВС РФ. Также украинцы убеждены, что актер, участвуя в медийной жизни России, призывает к ведению политического конфликта.

Досудебным расследованием занимаются специалисты Службы безопасности Украины.

На данный момент Иван не комментировал выдвинутые обвинения.

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Также сообщалось, что певец SHAMAN ответил на обвинения Службы безопасности Украины двумя словами.