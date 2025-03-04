Опубликовано 04 марта 2025, 15:071 мин.
Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения Охлобыстину по трем статьям
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Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения Ивану Охлобыстину по трем статьям. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, актер обвиняется по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и прославлении представителей ВС РФ. Также украинцы убеждены, что актер, участвуя в медийной жизни России, призывает к ведению политического конфликта.
Досудебным расследованием занимаются специалисты Службы безопасности Украины.
На данный момент Иван не комментировал выдвинутые обвинения.
Ранее Григорий Лепс стал фигурантом уголовного дела на Украине. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что певец SHAMAN ответил на обвинения Службы безопасности Украины двумя словами.