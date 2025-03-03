На Украине завели дело против Григория Лепса и пригрозили «комплексными мерами»

Певец Григорий Лепс стал фигурантом уголовного дела на Украине. Исполнителю хита «Рюмка водки» заочно предъявили обвинение за «финансирование действий, совершенных с целью изменения границ Украины» и поддержку России.

Как сообщает НТВ, поводом для преследования артиста стало обещание выплатить участникам СВО награду в 1 миллион рублей за уничтоженные танки ВСУ. Кроме того, 60-летний Лепс неоднократно передавал российским военным гуманитарную помощь, в том числе продукты и бронежилеты.

В службе безопасности Украины (СБУ) заверили, что проводят «комплексные меры» для привлечения Лепса к ответственности, не уточнив при этом, о каких именно мерах идет речь.

Ранее СБУ назвала певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, подконтрольным Кремлю артистом. Кроме того, исполнителя хита «Я русский» обвинили в оправдании «агрессии против Украины». В качестве доказательств были предъявлены выступления певца.