Певец SHAMAN ответил на обвинения Службы безопасности Украины двумя словами

Певец SHAMAN отреагировал на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). Он ответил, что служит России.

В СМИ распространилась новость, что 25 февраля СБУ назвала SHAMAN подконтрольным Кремлю артистом. Кроме того, исполнителя хита «Я русский» обвинили в оправдании «агрессии против Украины». В качестве доказательств были предъявлены выступления певца.

Журналисты связались с SHAMAN, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. И артист смог подобрать лишь два слова.

«Что на это можно ответить? Служу России!» - заявил SHAMAN в беседе с Газетой.Ru.

Напомним, что певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил популярность несколько лет назад благодаря песням патриотической направленности «Встанем» и «Я русский».

Ранее певец SHAMAN рассказал про ужин с Екатериной Мизулиной.