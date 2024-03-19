Геннадий Хазанов рассказал, как Ширвиндт подарил зрителю на 1 апреля его пальто

Геннадий Хазанов рассказал, как Александр Ширвиндт подарил зрителю на 1 апреля его пальто. Юморист поделился воспоминаниями об актере с изданием mk.ru.

18 марта в Москве состоялась церемония прощания с Ширвиндтом. Геннадий Хазанов пришел в Театр сатиры, чтобы проводить друга в последний путь.

По словам юмориста, актер любил 1 апреля и считал этот день главным праздником. Однажды он объявил лотерею, победителю которой досталось его пальто.

«Победителю, номер которого достали из барабана, вынесли огромный куль. А тогда даже оберточная бумага была дефицитом. И вот победитель открыл этот куль, а там было его пальто», — рассказал юморист.

По словам артиста, он на всю жизнь запомнил розыгрыш Ширвиндта.

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