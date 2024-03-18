Геннадий Хазанов раскрыл содержание последнего разговора с Ширвиндтом: грустил и рассуждал о смерти

Артист Геннадий Хазанов рассказал о последнем разговоре с коллегой и другом Александром Ширвиндтом. Он выступил с речью на прощании с президентом Театра сатиры и поделился некоторыми воспоминаниями.

По словам Хазанова, перед смертью Александр Анатольевич грустил из-за ухода многих своих друзей. Он делился с ним, что к 89-ти годам у него практически не осталось приятелей, которые были бы живы.

«Во время последнего разговора, по словам Хазанова, Ширвиндт сказал ему: «Генка, телефонная книжка стала бессмысленной, никого нету», - цитирует слова Геннадия mk.ru.

Сам артист отметил, что обычно стирает номера друзей, когда они умирают. Однако контакт Александра Анатольевича в телефоне он трогать не собирается.

Напомним, что Александр Ширвиндт умер 15 марта от сердечной недостаточности. А 18 марта прошли его похороны. Прощание с актером посетили многие отечественные звезды. Так, были замечены Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Клара Новикова, Леонид Ярмольник, Никас Сафронов, Филипп Киркоров и другие.

Ранее президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с Александром Ширвиндтом в Театр сатиры.