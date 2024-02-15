«Почему раньше этого не делал?»: кинопродюсер Иншаков высказался о поездке Киркорова в Донбасс

Кинопродюсер Александр Иншаков ответил на вопрос о поездке певца Филиппа Киркорова в Донбасс. По его мнению, таким образом певец хотел загладить вину.

Иншаков считает, что «с таким же успехом» Киркоров мог сходить в баню – «все равно отмыться будет непросто». Он предположил, что артист «неумный человек».

«Захотел «загладить вину». Но так не делается. Оправил какую-то гуманитарную помощь… Почему раньше этого не делал при его-то возможностях?» - задался вопросом Иншаков.

Кинопродюсер говорит: раньше Киркоров ощущал себя на Олимпе, а на людей ниже себя не считал нужным обращать внимание. «Теперь его Олимп, думаю, в прошлом», - высказал мнение Иншаков. Его слова приводит Kp.ru.

Он не видит в этом ничего страшного: на место Киркорова и певицы Лолиты придут артисты не хуже, с хорошими голосами и манерами.

Иншаков вспомнил о многочисленных конкурсах, в которых участвуют талантливые люди, но часто о них «пошумели и забыли».

«И снова в «ящике» всё те же: Лолита, Киркоров и компания. Зачем тогда проводить эти конкурсы, открывать новые имена, если нет дальнейшего продолжения?» - размышляет Иншаков.

Он считает, что звезды, потерявшие чувство меры, не нужны. Иншаков уверен, что артистам не будет прощения после участия в скандальной вечеринке и они должны отвечать за это. Тем временем, устроившая «голую» вечеринку Ивлеева «сидит где-то в норе в полном ужасе», полагает продюсер.

Ранее Иншаков говорил о необходимости порвать все связи с журналисткой Ксенией Собчак. Соответствующим мнением он поделился после решения суда по делу коммерческого директора Собчак. Напомним, его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.