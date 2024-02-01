Гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Камилу Валиеву подвели ее юристы. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на эфир The Sports Ambassador.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства высказался о дисквалификации Камилы. По словам Ниггли, в суде юристы Валиевой настаивали на том, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный родственником. Однако они не смогли этого доказать. Вот почему фигуристка получила максимальное наказание.

«Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате к концу слушаний команда подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции», — заявил Оливье.

Отметим, что сама Камила никак не комментировала новость о лишении титулов и дисквалификации.

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