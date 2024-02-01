Хореограф Даниил Глейхенгауз признал, что команда Тутберидзе не уберегла Валиеву

Хореограф Даниил Глейхенгауз признал, что команда Этери Тутберидзе не уберегла Камилу Валиеву. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на личный блог спортсмена.

31 января Даниил, как и Этери, впервые прокомментировал дисквалификацию Камилы на 4 года. В первую очередь, хореограф отметил, что их команда никогда не использовала допинг. По его словам, у них существует специальная система, приносящая результат. Вот почему он не понимает, как запрещенный препарат попал в организм Камилы.

«Я бы многое отдал, чтобы узнать правду, как вещество оказалось в ее пробе. Со своей стороны я делал все, что мог: ходил на допросы, участвовал в слушаниях. Готов дальше это делать, чтобы правда была найдена», — высказался Даниил.

Хореограф назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой, обладающей скольжением, растяжкой и сложными прыжками. Вот почему он признал вину команды в том, что они не сумели уберечь уникальную спортсменку.

«Мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», — резюмировал Даниил.

Ранее мы писали о том, что Анна Щербакова отписалась от тренера Тутберидзе в соцсетях после ее слов о Валиевой. Подробности смотрите в этой статье.