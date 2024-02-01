Яна Рудковская упрекнула Этери Тутберидзе в высокомерии после приговора Валиевой

Яна Рудковская упрекнула Этери Тутберидзе в высокомерии после приговора Камилы Валиевой. Продюсер поделилась мнением о дисквалификации фигуристки в своем Telegram-канале.

31 января Этери впервые прокомментировала ситуацию, произошедшую с Камилой. Прочитав пост тренера, Рудковская резко высказалась в ее адрес.

В первую очередь, Яна заявила, что каждая строчка из обращения Тутберидзе «сочится высокомерием». По мнению продюсера, Этери выставила себя жертвой, хотя больше всех пострадали Камила, ее родители и сборная России. Рудковская убеждена, что она должна была взять на себя вину за произошедшее.

«Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой. А не взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия», — заявила продюсер.

Этери призналась, что не знает, кто защищал фигуристку в суде. Однако Яна этому не верит. По словам Рудковской, она хотела прочесть признание взрослого человека с принятием ответственности, но вместо этого продюсер столкнулась с «трагикомедией».

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз признал, что команда Тутберидзе не уберегла Валиеву. Подробности смотрите в этой статье.