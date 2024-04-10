Гендиректор российского телеканала объяснил феномен Юрия Дудя*

Генеральный директор российского телеканала «Пятница!» продюсер Николай Картозия рассказал, в чем кроется феномен блогера и журналиста Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом он заявил в разговоре с Александром Соколовским, опубликованном на YouTube.

По словам Картозии, в начале карьеры на YouTube журналист был «панком» и «обаятельным наглецом». Вдобавок Дудь* был первым, кто решился на перенос формата телевизионного интервью на YouTube.

«Он был хорош именно этим. Вот такой легкой хулиганистостью, когда он может с драными коленками сидеть напротив Познера и говорить: "А вот вы в 1987 году *** [наврали]"», — поделился гендиректор «Пятницы!».

При этом Картозия подчеркнул, что каждому человеку, получившему известность в медиа, необходимо регулярно изобретать себя заново, иначе он надоест аудитории. По его мнению, Дудю* не удалось переизобрести себя.

Ранее стало известно, что Юрию Дудю* в России грозит уголовное дело и до двух лет колонии.

Также мы писали, что компания «Флаувау» откажется от рекламы у Дудя* из-за нового закона.

*(признан иноагентом на территории РФ)