Гела Месхи пришел на свадьбу Агаты Муцениеце с возлюбленной Натальей Земцовой. Фото с торжества было опубликовано в Сети.

В августе 2025 года Агата и Петр Дранга тайно сыграли свадьбу. На мероприятии присутствовало 100 человек — родственники и коллеги пары. Среди приглашенных гостей была Земцова, которая пришла на свадьбу с возлюбленным Месхи. На фото, опубликованных в Сети, Агата запечатлена с Натальей и Гелой. Актер позировал в твидовом костюме и белой рубашке, а его избранница — в бирюзовом платье.

В личном блоге Наталья призналась, что хотела поймать букет невесты, но ее опередили другие незамужние подруги Агаты.

Месхи и Земцова познакомились в 2022 году на съемках фильма «Как звезды». Их рабочие отношения переросли в романтические.

Ранее Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили Агату Муцениеце со свадьбой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, как Дмитрий Дибров справляется с разводом из-за измены.