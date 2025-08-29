«Не самые веселые времена в моей жизни»: Дибров рассказал, как справляется с разводом из-за измены

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что переживает развод с женой без алкоголя. Дибров рассказал о своем состоянии в соцсети.

Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. По данным СМИ, причиной расставания стала измена модели с Романом Товстиком. Ходили слухи, что телеведущий нашел утешение в алкоголе, однако, выйдя на связь с подписчиками, Дмитрий опроверг их. Дибров отметил, что ежедневно проводит прямые эфиры — работа помогает ему справиться с трудным периодом в жизни.

«Ведь вы знаете, что сейчас не самые веселые времена в моей жизни, и что бы я делал, если бы не еженочная работа с вами каждую Божью ночь? Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Герментология в этих всех Сетях: что Дибров в запое, что он пьет каждый вечер. Господа! Я каждый будний вечер в прямом эфире. Видите, какая здесь есть польза?» — высказался телеведущий.

Также Дибров отметил, что возвращается к съемкам на ТВ.

В конце трансляции Дмитрий признался, что ему нелегко смириться с крахом брака. Он пожелал подписчикам никогда не терять свою любовь.

«Друзья, я хотел бы пожелать: кто влюблен, подольше не теряйте свою любовь», — заявил он.

