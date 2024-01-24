Лолита Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов в Подмосковье

Певица Лолита Милявская после скандальной «голой» вечеринки» блогера Насти Ивлеевой рискует остаться без заработка в России. После отмены ее выступлений в Сибири организаторы начали массово отказываться от концертов 60-летней артистки в городах Московской области.

По данным mk.ru, в феврале у певицы запланирован тур по Подмосковью, однако руководство местных концертных площадок одно за другим стали разрывать достигнутые ранее договоренности.

Концерты исполнительницы хита «На Титанике» не состоятся в Королеве, Сергиевом Посаде, Коломне и Орехово-Зуево. За каждое сольное выступление Милявская должна была заработать несколько миллионов рублей.

Как отмечает издание, в настоящий момент продажа билетов продолжается только в Ступино, Чехове и Люберцах, однако желающих посетить мероприятия с «женщиной без комплексов» не много. В каждом из этих городов продано меньше трети зала. Не исключено, что концерты Лолиты отменят из-за низкого спроса.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

После этого гастроли Милявской по всей стране стали отменять. Кроме того, номера с ее участием вырезали из новогодних программ.

Ранее мы писали, что в подмосковном Чехове решили не отменять запланированный на 20 февраля сольный концерт Лолиты Милявской. Мероприятие состоится в культурно-творческом центре «Дружба».