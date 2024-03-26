«Мое сердце у твоих ног»: Сергей Шнуров признался в симпатии одной из участниц «Новой Фабрики звезд»

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что отдал свое сердце вокалистке Камилии из «Новой Фабрики звезд». На очередном отчетном концерте начинающая артистка смогла покорить продюсера и сделать его своим фанатом.

На телеканале ТНТ продолжается вокальное реалити-шоу, являющееся перезапуском культового проекта нулевых. Сергей Шнуров и Сергей Жуков пытаются из молодых исполнителей сделать настоящих знаменитостей. Каждую неделю они выбирают по три номинанта, которые представляют зрителям авторские песни. Но также они оказываются под угрозой вылета из конкурса.

На четвертой неделе показать новый материл выпало Камилии Насретдиновой. Она представила композицию, которую для нее написал Сергей Жуков. И в большем восторге от нее оказался не сам наставник, а его коллега. Шнуров даже поддерживал вокалистку не со своего места, а из фан-зоны.

Уже в конце номера Сергей признался, что за несколько выпусков стал поклонником исполнительницы.

«Я твой фанат. Мое сердце у твоих ног», - заявил Шнуров.

Ранее портал «Страсти» собрал в один материал все, что известно о «Новой Фабрике звезд». Читайте его на нашем сайте.