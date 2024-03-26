«Не знал, что с ней делать»: Фадеев раскрыл истинное отношение к Гагариной

55-летний продюсер Максим Фадеев назвал певицу Полину Гагарину сложным человеком. Фадеев раскрыл свое отношение к артистке в соцсети.

Продюсер нередко общается с публикой и обсуждает «Фабрику звезд». На этот раз подписчики поинтересовались у Максима, кто из участников обладал сложным характером. К слову, ответ продюсера не заставил себя ждать.

Фадеев признался, что ему не удалось наладить отношения с Полиной Гагариной. Он навал ее самой молодой и сложной.

«Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать, поэтому, наверное, и разошлись», — высказался Максим.

По словам продюсера, сейчас он «нейтрально» относится к Полине и не следит за ее творчеством.

Также он рассказал об участнике, с которым ему было легче всего. Как выяснилось, Максим доволен сотрудничеством с Пьером Нарциссом.

Ранее Максим Фадеев заявил, что что группа SEREBRO стала главным кошмаром в его жизни. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что муж оперной певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в «Крокусе».