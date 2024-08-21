Обманутая мошенниками Долина запретила комментировать ситуацию с ее квартирой

Ситуацию с квартирой певицы Ларисы Долиной запрещает комментировать документ о неразглашении. Об этом рассказал директор народной артистки Сергей Пудовкин.

Он пояснил, что существует документ о неразглашении, который запрещает какие-либо комментарии.

«Комментарии сейчас невозможны. В ближайшее время тоже невозможно», — цитирует его RT.

Напомним, Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее элитной квартиры в Хамовниках. Певица требует признать сделку недействительной. Если суд удовлетворит ее иск, исполнительница хита «Погода в доме» получит назад недвижимость, но должна будет отдать новой владелице апартаментов 112 млн рублей.

Суд рассмотрит дело Долиной об оспаривании сделки 13 сентября.

Ранее исполнительница хита «Погода в доме» стала жертвой мошенников. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, а деньги перевела на «безопасный счет». Всего Долина, по предварительным данным, лишилась 200 млн рублей. После правоохранители задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала деньги у народной артистки и передала их мошенникам. Женщина заявила, что ее использовали «втемную».