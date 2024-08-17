«Несколько раз расставались»: Гарик Харламов рассказал, как развивались отношения с Катериной Ковальчук

Комик Гарик Харламов рассказал о развитии отношений с Катериной Ковальчук.

Звезды познакомились во время съемок фильма «Гусар». Юморист признался, что влюбился в актрису сразу же, как только увидел ее в первый съемочный день. Как оказалось, по словам Катерины, она почувствовала, что перед ней стоит человек, предназначенный судьбой. Благодаря возникшей связи между артистами, им удалось построить дружбу, которая со временем переросла в роман.

Однако в их отношениях не всегда было все гладко. Комик поделился, что они даже много раз расставались. По этой причине пара не была уверена в готовности к совместной жизни.

«Наше общение как-то само переросло в отношения. Мы прошли большой путь и хорошо узнали друг друга на работе. Не было такого, что встретились, съехались и понеслось. Мы несколько раз расставались перед тем, как случилась свадьба. Разное было, мы подросли сами за это время», — заявил Гарик в беседе с изданием HELLO.

Напомним, что артисты недавно отпраздновали торжество по случаю бракосочетания, на котором присутствовали не только родственники, но и некоторые знаменитости.

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук поделилась эмоциями от свадьбы с Гариком Харламовым.