Гарик Харламов перечислил своих главных конкурентов в юморе

Известный юморист и телеведущий Гарик Харламов поделился мнением о российских комиках. Его слова приводит aif.ru.

Как признался артист, он достаточно специфично реагирует на юмор, поскольку его восприятие шуток деформировано профессией.

«Меня сложно рассмешить. <…> Но, когда очевидно смешно, я искренне хохочу, не сдерживаю себя, не надеваю на себя «каменное лицо». У меня восприятие юмора деформировано профессией», - поделился Харламов.

Юморист также выразил несогласие с мнением о том, что он является самым смешным артистом в России. По его мнению, существует множество разных комиков, которые прекрасно выполняют свою работу.

«Азамат Мусагалиев… И Дорохов прекрасен! Да много кто, слушайте… Вон Иван Абрамов что устроил с залом сейчас на нашем шоу!», - заявил шоумен, отвечая на вопрос о своих конкурентах.

Ранее экс-супруга Гарика Харламова Кристина Асмус назвала юмориста своей семьей и отправила ему «сердце».

Также телеведущая Лариса Гузеева сравнила Харламова с жертвами Вайнштейна.