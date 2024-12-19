Гарик Харламов ликвидировал свой бизнес

Российский юморист, актер и шоумен Гарик Харламов ликвидировал свою фирму по доставке «Здрасьте, приехали!». Об этом пишет Super.

В настоящий момент причина ликвидации неизвестна. Звезда Comedy Club зарегистрировал ООО «Здрасьте, приехали» в мае 2022 года, а руководителем назначил сводную сестру Алину Маланию. С прошлого года родственники перестали предоставлять налоговую декларацию в ФНС, вследствие чего с 15 марта 2024-го счета компании заблокированы.

Super напомнил, что что комик также является соучредителем сети кафе быстрого питания «ХотДог Бульдог», однако с этим бизнесом тоже имеются проблемы. По данным Rusprofile, в минувшем году продажа хот-догов не принесла чистой прибыли: бизнес Харламова ушел в минус на 33 млн рублей.

Ранее Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук рассказали о планах стать родителями в 2025 году.

Также мы писали, что Гарик Харламов пришел в школу к своей дочери от актрисы Кристины Асмус.