Гарик Харламов появился в школе у дочери

«В школе у нашей Настюши прошла большая и красивая ежегодная благотворительная новогодняя ярмарка. Чего там только не было! Своими руками (конечно, с помощью учителей и родителей) ребята создали атмосферу настоящего праздника и сказочного настроения!», - поделилась Харламова.

Родительница шоумена также уточнила, что в рамках мероприятия были собраны внушительные суммы, которые были переданы на благотворительные цели.

Дочь знаменитостей учится в пятом классе частной школы «Президент». Бывшие супруги признавались, что наследница регулярно радует их успехами, и они ею очень гордятся.

Гарик Харламов и Кристина Асмус разошлись в 2020 году. Юморист рассказывал, что хотел растить дочь в полной семье, чтобы наследница не повторила его опыт. И несколько лет это удерживало артиста от развода, однако позднее супруги осознали, что им лучше расстаться.

Ранее Кристина Асмус высказалась против воссоединения с экс-мужем Харламовым.