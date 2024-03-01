Галкин* назвал Долину, Лепса и Газманова кооперативом «Судорога» из-за возраста

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отправился на гастроли в США. В ходе концерта он решил высмеять артистов Российской музыкальной ассоциации.

Как отметил муж 74-летней Аллы Пугачевой, в состав организации входят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Лариса Долина.

При этом комик предложил переименовать ассоциацию в «кооператив Судорога», так как средний возраст участников составляет 70 лет, сообщает aif.ru.

Ранее 47-летнего Галкина* уличили в использовании молодящих фильтров на видео. Поклонники в шутку назвали его «ребенком на каникулах», который впервые вырвался один из дома. Кроме того, его пристыдили за использование омолаживающих фильтров при пожилой жене, певице Алле Пугачевой.

Мы также сообщали, что певица Лариса Долина высказалась о коллегах по сцене, покинувших Россию в 2022 году. Она призналась, что раньше поддерживала отношения со многими артистами и не могла себе представить, что они сбегут за границу и будут оттуда выступать против родной страны.

*Признан иностранным агентом на территории России