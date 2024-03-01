«Не понимаю, как я с ними общалась»: Лариса Долина впервые высказалась о сбежавших из России артистах

Певица Лариса Долина высказалась о коллегах по сцене, покинувших Россию в 2022 году. Она призналась, что раньше поддерживала отношения со многими артистами и не могла себе представить, что они сбегут за границу и будут оттуда выступать против родной страны.

При этом Долина отказалась назвать имена коллег, которые, по ее мнению, стали предателями.

«Среди тех, кто покинул страну, есть те, кто постоянно высказываются настолько негативно по отношению к России, что я даже не понимаю, как же я раньше с этими людьми общалась... У нас были теплые и замечательные отношения. А есть те, кто уехали и молчат. Есть и те, кто не высказывались и не будут этого делать — это их право», - сказала певица в анонсе программы «Самое время» на Первом канале, который опубликовала в своем Telegram-канале.

В ответ на вопрос ведущей шоу Екатерины Стриженовой о том, может ли музыкант быть вне политики, Долина сказала, что в данной ситуации нет. При этом певица подчеркнула, что объявлять о своей позиции вовсе необязательно.

Ранее Лариса Долина Долина призналась, что почти каждый день плачет по разным поводам. При этом она уточнила, что может прослезиться не только от горя и печали, но и от радости.