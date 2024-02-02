47-летнего Максима Галкина* уличили в использовании молодящих фильтров на видео

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал видео из Австралии, на котором выглядит значительно моложе своих 47 лет. Поклонников артиста заинтересовало его внезапное преображение. Они в шутку даже сравнили Галкина* с подростком и «ребенком на каникулах».

Как предположили пользователи Сети, причиной внезапного омоложения шоумена стали фильтры, которые он активно использует, пытаясь скрыть признаки старения.

«Такое ощущение, что мальчик, как впервые вырвался из дома. То были строгие родители, то такая же строгая, контролирующая старая жена. И вот свершилось», - высмеял Галкина* один из комментаторов, слова которого приводит NEWS.ru.

При этом поклонники артиста отметили, что возраст Галкина* выдают дрожащие руки. Кроме того, его пристыдили за использование омолаживающих фильтров при 74-летней жене, певице Алле Пугачевой.

Ранее депортированный с Бали Максим Галкин* вышел на связь с поклонниками и сообщил, что уже находится в Австралии. Он заявил, что планирует дать сразу три концерта в стране кенгуру.

*Признан иностранным агентом на территории России