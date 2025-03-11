Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае
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Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае. Дочь Валентина Юдашкина поделилась семейными кадрами в соцсети.
Сначала Галина вместе с семьей уехала в Гонконг, однако теперь дочь Юдашкина проживает в Дубае. В личном блоге она поделилась кадрами с мужем, намекнув на идиллию в отношениях. Супруги засняли, как вместе занимаются спортом на побережье: они улыбались и выглядели веселыми.
Напомним, Галина вышла замуж за Петра летом 2015 года. Их свадьба была пышной, а торжество вел Николай Басков. За годы брака Юдашкина родила троих детей.
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