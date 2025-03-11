НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 марта 2025, 09:16
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Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае

Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае

© Starface.ru

Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае. Дочь Валентина Юдашкина поделилась семейными кадрами в соцсети.

Сначала Галина вместе с семьей уехала в Гонконг, однако теперь дочь Юдашкина проживает в Дубае. В личном блоге она поделилась кадрами с мужем, намекнув на идиллию в отношениях. Супруги засняли, как вместе занимаются спортом на побережье: они улыбались и выглядели веселыми.

Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, Галина вышла замуж за Петра летом 2015 года. Их свадьба была пышной, а торжество вел Николай Басков. За годы брака Юдашкина родила троих детей.

Ранее вдова модельера Валентина Юдашкина снялась в купальнике на отдыхе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская переезжают в большой особняк.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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