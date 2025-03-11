Галина Юдашкина снялась с мужем Петром Максаковым во время пробежки в Дубае

Напомним, Галина вышла замуж за Петра летом 2015 года. Их свадьба была пышной, а торжество вел Николай Басков. За годы брака Юдашкина родила троих детей.

Ранее вдова модельера Валентина Юдашкина снялась в купальнике на отдыхе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская переезжают в большой особняк.