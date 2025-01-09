«Потрясающая женщина»: 66-летняя вдова модельера Юдашкина снялась в купальнике

Вдова модельера Валентина Юдашкина похвасталась стройной фигурой в купальнике. Пользователи Сети восхитились внешностью 66-летней Марины Юдашкиной во время отдыха.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фото, которые сделала во время путешествия с семьей дочери. На новом кадре женщина позировала на шезлонге в бело-голубом бикини и солнцезащитных очках. Она листала журнал и была без макияжа. Поклонники были поражены тонкой талией и пышными формами Марины.

«Вот это фигура», «Какая вы красавица», «Вы мне даете стимул быть в форме», «Прекрасно выглядите», «Пример для многих», «Вы совершенство», «Восхищаюсь вами», «Шикарная женщина», «Какая вы молодец, в такой форме себя поддерживаете», «Круто выглядите», «Вау, вот это да», «С ума сойти», «Потрясающая женщина», — писали в комментариях.

Вдова модельера признавалась, что всю жизнь следит за собой и старается поддерживать тело в хорошей форме. Делает она это не только ради красоты, но и легкости, а также выносливости.

После смерти Валентина Юдашкина, его жена проводит много времени с семьей дочери Галины. Напомним, что она замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. У них трое детей: восьмилетний Анатолий-Авраам, шестилетний Аркадий-Аарон и Агата-Ариелла, которой два года.

Ранее мы писали о том, что блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась в купальнике.