Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о переезде в большой особняк. Их слова приводит «7Дней.ru».

По словам супругов, они уже 10 лет живут в особняке, в котором им перестало хватать места. В связи с этим артисты решили построить новый большой дом. Как выяснилось, особняк будет располагаться в том же поселке, что и старый, поэтому им не придется менять привычную жизнь.

Пресняков отметил, что мечтает о доме в белых тонах.

«Хочется, чтобы все было в белых тонах. У мальчиков есть комнаты, но они маленькие. Хочется, чтобы у них было больше пространства», — заявил артист.

По словам супругов, пока дети не рады переезду. Однако они уверены, что наследники передумают, как только увидят новый особняк.

Владимир уточнил, что спокойной относится к большим тратам.

«Вообще, мне не жалко тратить деньги, я к этому так отношусь: если они есть, значит, их надо куда-то потратить, а не копить. Или кому-то помочь. Вот я не могу, допустим, обойтись без каких-то благотворительных дел», — резюмировал он.

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