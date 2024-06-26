Актриса Галина Беляева заявила, что была неуклюжей в сцене с поцелуем с Олегом Янковским. Об этом стало известно в эфире шоу «Судьба человека».

Во время интервью Беляева вспомнила о съемках в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Ее партнером по проекту стал Олег Янковский. Артистам пришлось сыграть любовь, и ради этого они поцеловались в кадре. По словам Беляевой, она была очень неуклюжей во время съемки сцены.

«У меня было ощущение, что это был не поцелуй. Олег Иванович просто попросил меня замолчать. Для меня это был ненастоящий поцелуй», — рассказала актриса.

Знаменитость отметила, что поцелуй с Янковским стал первым в ее жизни. На момент съемок Беляевой было 16 лет.

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