«Будто здесь генерала похоронили»: Пугачева рассказала о строительстве замка в Грязи

Певица Алла Пугачева рассказала, что была против строительства замка в Грязи. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Олега Меньшикова.

В 2018 году Алла Пугачева дала интервью Олегу Меньшикову, в котором рассказала про строительство замка в деревне Грязь. По словам певицы, дом выглядит большим только снаружи. В замке имеются спальни для детей и внуков Пугачевой, мужа и несколько комнат для нее самой. Артистка отметила, что спит в разных спальнях «всю жизнь».

Исполнительница хита «Арлекино» назвала замок хорошим и функциональным. При этом, как выяснилось, она была против строительства. Еще на начальном этапе супруг Пугачевой задумал сделать из него «Диснейленд». Певица не одобрила затею мужа.

«Когда он начал делать этот «Диснейленд», я была против. Горгульи у входа — я их даже боялась. А муж говорил, что они нас охраняют. Он такой старичок, заблудившийся в детстве. Вот он мечтал такой замок сделать и сделал», — рассказала знаменитость.

Не понравился Пугачевой и дизайн оград, сделанный в виде знамен. По мнению певицы, они выглядят так, «будто здесь генерала похоронили».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева почти не выходит из дома на Кипре из-за плохого самочувствия. Подробности читайте в этой новости.