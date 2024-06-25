«Казалось, что это решит проблемы»: Елена Проклова раскрыла причины аборта от Олега Янковского

Елена Проклова сделала аборт от Янковского, чтобы не создавать проблем актеру. Об этом она рассказала в программе «Ханга ПРО».

Несколько лет назад Елена Проклова призналась, что когда-то была беременна от актера Олега Янковского. Актриса вскоре после того, как узнала о положении, решилась на аборт.

По словам знаменитости, хотя возлюбленный отговаривал ее от аборта, она приняла обратное решение.

«Я вспоминаю те времена, когда аборт — это было нормально, так все женщины избавлялись от нежелательной беременности. И мне казалось, что это решит все неразрешимые проблемы, которые превратились в эдакий сгусток боли», — рассказала она.

Проклова объяснила, что думала не только о себе, но и о семье женатого Янковского.

«Все было на такой крови замешано, что добавить в эту мясорубку еще одного маленького человека я не считала возможным. Родился бы ребенок, что бы было в семье у Олега — с его сыном, с женой, у него самого?» — задалась вопросом она.

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