Галич заявила, что ей придется встретиться с женой экс-президента Франции в трусах

Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась, что ей придется идти на встречу с женой бывшего президента Франции Николя Саркози в трусах и топе. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Знаменитость рассказала, что прилетела в Дубай на гала-ужин, который организовала супермодель Карла Бруни, однако ее чемодан с вещами остался в Москве.

«Я приглашена на гала-ужин с Карлой Бруни и Марией Шараповой. Если чемодан не найдется, на мероприятие пойду в топике и трусиках. Очень надеюсь, что багаж доставят», - поделилась Галич.

Артистка отметила, что из-за сложившейся ситуации не намерена отправляться на шоппинг в торговые центры ОАЭ.

«Я это не люблю. И на это бюджет уже отвела. И он в чемодане», — заключила она.

Ранее Галич рассказала, что всегда готова сфотографироваться с поклонниками на улице.

Также телеведущая Анфиса Чехова призналась, что осталась без денег в Дубае.