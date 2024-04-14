«Меня очень легко найти»: Ида Галич рассказала о своем отношении к встречам с поклонниками

Ида Галич рассказала, что любит каждого своего фаната и всегда не против сфотографироваться с ними на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам блогерши, ее аудитория очень воспитанная, поэтому она не прячется от поклонников и готова потратить немного времени, чтобы сфотографироваться с ними или просто пообщаться.

«Я не скрываюсь, меня очень легко найти на улицах нашего любимого города. Я гуляю каждый день и стараюсь пройти десять тысяч шагов», – поделилась Ида Галич.

При этом знаменитость добавила, что люди зачастую даже не обращают на нее внимания, поскольку заняты своими делами.

«Обычный москвич идет с работы домой, и ему без разницы, Ида Галич там идет или нет», – отмечает она.

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