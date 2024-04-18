«Осталась без денег»: Чехова рассказала о пребывании в затопленном Дубае

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что осталась без денег в Дубае, на который обрушились сильные дожди. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Как призналась звезда, в сложившейся ситуации виновата она сама.

«Три раза ввела неправильный пин-код на таджикской карте, ее заблокировали, и я даже за такси не смогла расплатиться. Спасибо за помощь подруге, мы поехали к ней домой, взяли деньги, а то уже таксист хотел брать оплату моими чемоданами. <…> Пока карту не могу разблокировать, таджикский банк особо не спешит на помощь. Осталась без денег», - высказалась Чехова.

Напомним, аномальные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки выпало двухлетнее количество осадков, порядка 150 мм. Как правило, в крупнейшем городе ОАЭ за весь апрель выпадает лишь 3 мм дождя. Местные дороги оказались не готовы к природной аномалии, вследствие чего в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах оказалось практически парализовано.

Ранее телеведущая Ольна Ушакова призналась, что не смогла улететь с семьей из Дубая из-за урагана.