Ольга Бузова после скандала выступила в Новосибирске в скромном комбинезоне

Поющая телеведущая Ольга Бузова после скандального выступления в кожаном боди впервые вышла на сцену. 38-летняя исполнительница хита «Мало половин» прилетела в Новосибирск и выступила на концерте в честь Дня России.

При этом Ольга решила отказаться от откровенных костюмов и надела обтягивающий комбинезон черного цвета. Украшенный стразами костюм с открытыми плечами отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Образ певица дополнила прозрачными нарукавниками и крупными серьгами-кольцами. Волосы Бузова собрала с строгий хвост.

«Я счастлива жить в этой великой стране, творить в этой стране, созидать на благо России. Мне очень приятно, что этот день я провожу в столице Сибири», - заявила Ольга со сцены.

Зрители шоу встретили Бузову аплодисментами и дружно скандировали ее имя. Видеоролик с выступлением артистки опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что Бузовой поставили условие для выступления в Новосибирске – она должна выглядеть прилично и отказаться от откровенных нарядов. Кроме того, Ольгу попросили заранее подготовить речь, которую она планировала произнести со сцены, и согласовать текст с организаторами мероприятия.