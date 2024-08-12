Футболист Андрей Аршавин спровоцировал разговоры о беременности возлюбленной. Спортсмен опубликовал двусмысленный пост в соцсети.

Не так давно в Сети рассекретили новый роман Аршавина. Его избранницей стала Анна Петрушина, бывший руководитель отдела маркетинга в футбольном клубе «Зенит». Россияне заметили, что за лето в фигуре Анны произошли изменения. Это спровоцировало разговоры о ее беременности. К слову, в новой публикации Андрей только подогрел слухи о скором пополнении в семье.

Так, Аршавин опубликовал фото со свидания и написал: «В ожидании чуда».

Отметим, что ни Андрей, ни Анна не комментируют слухи о беременности.

Ранее заподозренная в беременности новая возлюбленная Аршавина удалила все фото с ним. Подробности читайте в этой новости.

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