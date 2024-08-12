Экс-жена футболиста Сафонова готова на примирение за 30% алиментов на свой счет

Бывшая жена футболиста Матвея Сафонова согласилась уладить конфликт из-за алиментов, если 30% от всей суммы будут идти на ее счет. Адвокат голкипера не считает, что это «мировое соглашение». Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, экс-супруга спортсмена Анастасия решила пойти «на мировую», но хочет разбить сумму выплат на две части. Первая – 70% должна перечисляться на нужды их совместной дочери, а остальные 30% - на личный счет женщины, якобы за потраченные лучшие годы жизни. При этом заседание в московском суде в третий раз перенесено.

Адвокат футболиста заявил, что не считает инициативу Анастасии «мировым соглашением», так как обе стороны должны договориться. На данный момент об этом речи не идет.

Ранее мы писали о том, что вратарь «ПСЖ» Сафонов обвинил экс-жену в автоподставе. Он убежден, что бывшая супруга заработала на его машине штрафы, которые он обязан оплачивать.

Также стало известно о том, что мошенники пытались продать квартиру Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Они выставили ролик, на котором человек, похожий на Долину, показывает паспорт и подтверждает свою личность.