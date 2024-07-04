Заподозренная в беременности новая возлюбленная Аршавина удалила все фото с ним

Новая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, которую заподозрили в беременности после фото с округлившимся животом, удалила все снимки со спортсменом из Сети. Сейчас на ее странице нет никаких намеков на связь со звездой «Зенита».

Сайт Kp.ru узнал личность таинственной девушки Аршавина. Ею оказалась жительница Санкт-Петербурга Анна. Общение с футболистом она вела в комментариях еще с 2019 года. Но с недавнего времени она начала более активно выставлять контент с футболистом.

В мае Анна опубликовала романтичный кадр, на котором была в объятиях Андрея. Сообщалось, что пара также была замечена на совместном отдыхе в Сочи. После этих слухов о романе девушка поделилась неоднозначным снимком, на котором пользователи разглядели округлившийся живот и заподозрили ее в беременности.

Сообщения о связи с Аршавиным Анна пока никак не комментирует. Сейчас в ее блоге нет фотографий со спортсменом. Она удалила все снимки с ним, опубликованные ранее. Андрей тоже не торопится прояснить фанатам, в каких отношениях находится с девушкой.

Ранее Андрей Аршавин обвинил Юлию Барановскую в присвоении его медали с «Евро-2008».